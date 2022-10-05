Adana 3. sayfa haberi | Adana'da Eylül ayında yakalanan 232 hırsızlık zanlısından 168'i tutuklandı

Adana'da Eylül ayında hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 232 kişiden 168'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eylül ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının çoğunu çözdü. Polis gelen şikayetlerin hepsini tek tek inceleyip üzerine giderek 232 şüpheliyi yakaladı. 24 saat esasına gören çalışan hırsızlık dedektifleri yakaladıkları zanlıların ev ve üst aramasında ise çaldıkları eşyaları bularak sahiplerine teslim etti. Gözaltına alınan zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 232 şüpheliden 168'i tutuklandı. Polis çalınan 17 motosikleti de bulup sahiplerine teslim etti.

Bu arada sadece 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ise 51 hırsızlık zanlısı tutuklandı. - ADANA