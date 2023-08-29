Adana'da 136 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 136 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca çalıntı araçlar ve hırsızlık suçlarıyla ilgili de adli işlemler yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 136 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amcıyla şehrin bir çok yerinde uyulama yapıldı. Polisin 21-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 323 şahıs yakalanırken,

1 çalıntı araç, 2 çalıntı elektrikli bisiklet, 38 çalıntı motosiklet, 114 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 18 ruhsatsız tüfek ve 927 fişek ele geçirildi.

Ağustos ayında suçlulara karşı yapılan çalışmalarda ise 4 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı ve 3 iş yerine yasadışı kumardan adli işlem yapıldığı belirtildi. - ADANA