Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Ekipleri Dron Kullanarak Kontrol Yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, trafik kontrolünü ve denetlemesini dron ile gerçekleştirdi. Trafik güvenliği ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla dron kullanılarak yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri trafik kontrolünü ve denetlemesini dron ile yaptı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla bölge trafik denetleme şube müdürlüğü sürücülerde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" sürekli ve en üst düzeyde tutulabilmesi için dron ile denetimlerini devam ettirdi. Kural ihlali yapanları dron tespit etti polis ceza yazdı. Ayrıca kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi. - ADANA