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Adana'da polis ekipleri pazar esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyardı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Polisler, ziyaretlerinde KADES uygulaması, sahte para, açıktan hırsızlık ve tırnakçılık gibi konularda bilgilendirme yaparak, el broşürleri dağıttı.

Adana'da polis ekipleri, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazarlara giderek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelip, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Polisler, pazarlara yaptığı ziyarette aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede KADES uygulaması, sahte para, açıktan hırsızlık, tırnakçılık konularında da bilgilendirme yaparak, el broşürleri dağıttı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü KADES Adana Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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