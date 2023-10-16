Adana'da 170 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 170 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada, toplamda 443 şahıs yakalanırken, çalıntı araçlar ve diğer suç unsurları da ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 170 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 09 Ekim - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 443 şahıs yakalanırken, 9 çalıntı araç, 3 çalıntı elektrikli bisiklet, 17 çalıntı motosiklet, 137 ruhsatsız tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 24 ruhsatsız tüfek ve 2539 fişek ele geçirilirken, 39 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı. 6 iş yerine yasa dışı kumar suçundan yasal işlem yapıldı. - ADANA