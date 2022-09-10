Son dakika 3. sayfa: 1 ayda yaklaşık 450 bin lira değerinde malzeme çalan zanlılar kamerada

Son dakika haberlerine göre 1 ayda yaklaşık 450 bin lira değerinde malzeme çalan zanlılar kamerada Hırsızlık zanlısı 12 kişi yakalandı Adana'da yaklaşık 450 bin lira değerinde malzeme çalan 12 hırsız operasyonla yakalandı.

1 ayda yaklaşık 450 bin lira değerinde malzeme çalan zanlılar kamerada

Hırsızlık zanlısı 12 kişi yakalandı

ADANA - Adana'da yaklaşık 450 bin lira değerinde malzeme çalan 12 hırsız operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 15 ayrı hırsızlık olayında ev ve iş yerlerinden yaklaşık 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu, klima ünitesi, kablo, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 12 şüphelinin önce eşkali, sonra da kimlikleri belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan G.'nin, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki müstakil bir evin balkonundan girip, cep telefonu çaldığı saptandı. Hırsızlık anları, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.