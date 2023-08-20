AVM'de terör uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençlerin terörün tuzağına düşmemesi için AVM'lerde uyarıda bulundu.

Terörle Mücdele Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri AVM'lerde anne ve babaları ile gençleri teröre karşı uyardı. AVM'ye gelen vatandaşları ve AVM'de çalışanları tek tek ziyaret eden polisler terör örgütlerinin gençleri nasıl ağına düşürüp onları kendi saflarına çektiğini anlattı. Polisler ayrıca ailelerin ve gençlerin buna karşı ne yapmaları gerektiğini vatandaşlara tek tek izah etti. Polisler bir çok terör örgütünün faaliyet gösterdiğini ve bunların kiminin ırk üzerinden kiminin din üzerinden kiminin ise mezhep ve fakirlik üzerinden sömürü yapıp gençleri kandırdığını bu nedenle ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Polisler ayrıca ailelere onları bilgilendirici broşürde dağıttı. - ADANA