Adana'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Raşit Aydoğan (36), geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç polis bugün Buruk Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aydoğan'ın 10 yaşındaki kızı Derin ve 6 yaşındaki Ali Demir isimli evlatları törene katılmazken eşi Gülşah, annesi Hatice ve babası Cumali'nin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, belediye başkanları ve meslektaşları katıldı. - ADANA