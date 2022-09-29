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Adana haberi | Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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Adana haberi | Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana haberi... Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 10 milyon 510 bin kaçak makaron, 2 milyon 275 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da 10 milyon 510 bin kaçak makaron, 2 milyon 275 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde 8 farklı adreste kaçak mal olduğu bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak adreslere yapılan baskınlarda 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron, 2 milyon 275 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 kilo kıyılmış kaçak tütün ve 205 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

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