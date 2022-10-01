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3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, aramalarda gümrük kaçağı 3 bin litre akaryakıt, 5 bin 820 paket sigara, 65 cep telefonu, 650 puro ile 170 şişe içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, aramalarda gümrük kaçağı 3 bin litre akaryakıt, 5 bin 820 paket sigara, 65 cep telefonu, 650 puro ile 170 şişe içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 3 bin litre akaryakıt, 5 bin 820 paket sigara, 65 cep telefonu, 650 puro ile 170 şişe içki ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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