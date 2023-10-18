Osmaniye'den Adana'ya gelen 2 kadın ve 1 kız çocuğu, 17 farklı hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapmıştır. Şüpheliler, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştır.

Osmaniye'den Adana'ya gelerek 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan 2 kadın ve 1 kız çocuğu tutuklandı

Osmaniye'den Adana'ya gelerek, 17 farklı hırsızlık olayına karışıp yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan 2 kadın ve 1 kız çocuğu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ç. (13), Nazar G. (20) ve hamile olan Elvan Ç. (20) kısa bir süre önce Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık yapmaya geldi. Şüpheliler, kentin farklı noktalarında bulunan 17 apartman dairesinden hırsızlık yaptı.

2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yaptılar

2 kadın ve kız çocuğu, girdikleri evlerden cep telefonu, saat ve ziynet eşyası gibi maddiyatı yüksek malzemeleri çaldı. Yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde vurgun yapan 3 kişiyi yakalamaya yönelik ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

100'e yakın kamera incelenip, hırsızların izi sürüldü

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konuşu şüphelileri yakalamak için 17 farklı adreste bulunan 100'e yakın kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından şüpheliler, Sarıçam ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde polisler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. (13), Nazar G. (20) ve Elvan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA