Adana'da 161 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 161 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada toplamda 420 şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 42 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 161 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 02 Ekim - 08 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 420 şahıs yakalanırken, 2 çalıntı araç, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 21 çalıntı motosiklet, 126 ruhsatsız tabanca, 13 kuru sıkı tabanca, 22 ruhsatsız tüfek ve 1184 fişek ele geçirilirken, 42 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı. 5 iş yerine yasa dışı kumar suçundan yasal işlem yapıldı. - ADANA