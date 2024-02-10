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Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Hırsızlık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek uyardı. Apartman ve müstakil evleri dolaşan polisler, vatandaşlara değerli eşyalarını güvenli yerde saklamalarını ve tanımadıkları kişilere kapıyı açmamalarını önerdi.

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla 'Komşu Kollama Projesi' kapsamında merkez Seyhan ilçesinde apartman ve müstakil evleri kapı kapı gezerek vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi. Polisler zilini çaldıkları dairelerde 'Kim o?' sorusunu sormadan kapıyı açan vatandaşları giriş çıkışlarda dikkatli olmalarını, değerli eşyalarını güvenli yerde saklamalarını, tanımadıkları kimseye kapıyı açmamaları yönünde uyardı.

Ayrıca ekipler son olarak sokaktan geçenlere bilgilendirme broşürü dağıtarak dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarı yaptı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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