Polis yaşlıları unutmadı Yerel Haberler Adana polisi "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek yaşlılara karanfil verdi. Adana polisi "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek yaşlılara karanfil verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" nedeniyle kentteki huzurevlerini ziyaret etti. Yaşlıların elini öpen polisler onlara karanfil hediye etti. Polisler yaşlılarla sohbet edip onların varsa sorunlarını dinleyerek, "Geçmiş tecrübelerini bugüne aktaran, geleceğimize ışık tutan büyüklerimizi unutmayacağız" dedi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adana Emniyet Müdürlüğü Dünya Adana Yerel Haberler

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