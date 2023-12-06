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Adana'da masaj salonlarına operasyon: 12 ruhsatsız silah ve 8 kılıç ele geçirildi

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Adana'da Çukurova polisi, yapılan operasyonda 12 ruhsatsız silah ve 8 kılıç ele geçirirken 7 kişiyi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ihbarı üzerine 3 masaj salonuna baskın düzenledi.

Adana'da masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da Çukurova polisi masaj salonlarına yaptığı operasyonda 12 ruhsatsız silah ve 8 kılıç ele geçirirken, 7 kişide gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 farklı masaj salonunda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu masaj salonlarına eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 386 mermi, 32 fişek, 29 uyuşturucu hap, 2 parça tarihi eser ve 8 adet kılıç ele geçirdi.

Ele geçirilen bir tabanca ise işyerinin elektrik panosundan çıkması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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