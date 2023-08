ADANA EMNİYETİ, KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI

ADANA Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay Adana Şubesi iş birliğiyle, emniyet hizmet binasında kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Kızılay 1'inci Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak ile çok sayıda polis katıldı. İnci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis memuru, gerekli testler yapıldıktan sonra kan ve kök hücre bağışında bulundu. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de Türk Kızılay'ın yanında olduklarını dile getiren İnci, 'Bu sıcak günlerde Türk Kızılay'ın kana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bizler de Adana Emniyeti olarak kan bağışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kan bağışı sayesinde vücudumuzun hücrelerinin yenilendiğini biliyoruz. Sağlımız açısından hem hücrelerin yenilenmesi, hem kanımızın gençleşmesi, hem de kan ihtiyacı olan insanlarımızı yaşatıyoruz. Bu bizim için bir vatandaşlık, bir insanı görevdir. İhtiyaç sahiplerine her an için hazır kan bağışı yaparak onların kan ihtiyaçlarını karşılamak asli görevlerimizden biridir. Bizler de bugün bu görevimizi gerçekleştiriyoruz' dedi. (DHA)