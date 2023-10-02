Adana'da 150 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 150 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 403 şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 150 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 25 Eylül - 01 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 403 şahıs yakalanırken, 5 çalıntı araç, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 19 çalıntı motosiklet, 124 ruhsatsız tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 18 ruhsatsız tüfek ve 1819 fişek ele geçirilirken, 41 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı. 7 iş yerine yasa dışı kumar suçundan yasal işlem yapıldı. - ADANA