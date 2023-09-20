Adana'da 167 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 167 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada toplamda 328 şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan 45 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 167 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 11 Eylül - 17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 328 şahıs yakalanırken, 3 çalıntı araç, 4 çalıntı elektrikli bisiklet, 19 çalıntı motosiklet, 136 ruhsatsız tabanca, 10 kuru sıkı tabanca, 21 ruhsatsız tüfek ve 1802 fişek ele geçirilirken, 45 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı. 6 iş yerine yasa dışı kumar suçundan yasal işlem yapıldı. - ADANA