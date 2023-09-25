Adana'da 149 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 149 ruhsatsız silah ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada ayrıca çalıntı araçlar, elektrikli bisikletler ve motosikletler de bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 149 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 18 Eylül - 24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 388 şahıs yakalanırken, 2 çalıntı araç, 7 çalıntı elektrikli bisiklet, 19 çalıntı motosiklet, 127 ruhsatsız tabanca, 10 kuru sıkı tabanca, 12 ruhsatsız tüfek ve 810 fişek ele geçirilirken, 47 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı. 8 iş yerine yasa dışı kumar suçundan yasal işlem yapıldı. - ADANA