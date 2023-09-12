Okulların açılmasıyla trafik tıkanıklığına helikopterli çözüm

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde okula gitme trafiği yoğunlaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tıkanan noktaları helikopterle tespit ederek trafik polislerini yönlendirdi ve yolun açılmasını sağladı. Polis, bir hafta boyunca tıkanan yolların açılması için havadan ve karadan önlem alacak.

Okulların açılmasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde polis tıkanan trafiği helikopterle tespit edip açtırdı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının dün başlamasıyla özellikle sabah okula gitme saatlerinde trafik bir çok noktada kilitlenmeye başlandı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek tıkanan noktaları helikopter ile tespit etti. Polis bu noktalara trafik polislerini telsiz ile yönlendirip yolun açılmasını sağladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polisin bir hafta boyunca tıkanan yolların açılması için havadan ve karadan önlem alacağı öğrenildi. - ADANA