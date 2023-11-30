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Adana'da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

30 Kasım 2023 09:53 Son Güncelleme: 09:55 Abone Ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Samet A., Halil B. ve Veysel Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bonzai, eroin, sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.