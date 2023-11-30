Adana'da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Samet A., Halil B. ve Veysel Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bonzai, eroin, sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, Samet A., Halil B, ve Veysel Ş.'yi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinden, ruhsatsız tabanca, 13 paket halinde 176.92 gram bonzai, 1.16 gram eroin, 6 adet sentetik ecza ve 4 paket halinde 4.18 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelide tutuklandı. - ADANA