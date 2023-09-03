Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan şahısları yakalamak için baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi. Tutuklama kararı verilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi tutuklandı

ADANA - Adana polisinin yaptığı baskında uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanması için merkez Seyhan ilçesindeki Onur ve Sümer mahallelerinde belirlenen ikametlere baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 216,85 gram sentetik kannabinoid, 5,97 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 2 bin 175 lira ele geçirildi. Ekipler, ikametlerdeki şüpheli Abdullah K. (22), Berat İ. ve Burak A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, Berat İ. ve Burak A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.