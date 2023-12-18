Adana Büyükşehir Belediyesine Fesat Karıştırma ve Rüşvet Operasyonu

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu çerçevesinde sabah yakalanan 8 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye binası ve başkanlık binasında arama yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu çerçevesinde sabah yakalanan 8 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına arama yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Baş Danışmanı Mürüvet S.'nin de aralarında olduğu sabah yakalanan 8 kişi Adli Tıp Biriminden sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler sorgulanmak üzere tekrardan emniyete götürüldü. - ADANA