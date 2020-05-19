Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı.

ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, merkez Çukurovo ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Şüpheli görülen otomobil ve motosikletleri durduran polisler, detaylı arama ve incelemelerde bulundu. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada 311 aracı denetleyen ekipler, 3'ü abart egzost taktıran toplamda 105 araca çeşitli suçlardan ceza yazdı.Bu arada araçlarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 8 kişiye ise 6 bin 312 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA