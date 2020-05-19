Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı
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Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı

ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı.

Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı
19.05.2020 02:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:10

ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, merkez Çukurovo ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Şüpheli görülen otomobil ve motosikletleri durduran polisler, detaylı arama ve incelemelerde bulundu. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada 311 aracı denetleyen ekipler, 3'ü abart egzost taktıran toplamda 105 araca çeşitli suçlardan ceza yazdı.Bu arada araçlarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 8 kişiye ise 6 bin 312 lira idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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