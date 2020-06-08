ABD?de ikinci George Floyd vakası
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ABD?de ikinci George Floyd vakası

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi.

ABD?de ikinci George Floyd vakası
08.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:52

 ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi.  Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak  suçuyla gözaltına alındı.

Mayıs ayında polis gözetimindeyken öldürülen George Floyd'un ardından ABD'de başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterilerinin yankıları sürüyor. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak  suçuyla gözaltına alındı.

ELEKTROŞOK TABANCISINI ATEŞLEDİOlay, ABD'nin Virginia eyaletindeki Fairfax County'de meydana geldi. Sokakta dolaşan ve gergin görünen siyahi bir kişi, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı sırada, polis memuru Tyler Timberlake aniden elektroşok tabancasını ateşledi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, siyahi kişinin rastgele yürüdüğü, olay yerine gelen bir sağlıkçının da 'Sana yardım etmek için buradayım. Neye ihtiyacın olduğunu söyle' dediği duyuluyor. Bir süre sonra, polis memuru Tyler Timberlake'in siyahi kişiye arkadan yaklaşarak elektroşok tabancasını ateşlediği görülüyor. Yere düşen siyahi kişinin sırtına dizini koyan Timberlake, acıyla bağıran adamın ensesine elektroşok tabancasını dayayarak defalarca ateşledi. Diğer polis ve sağlık ekipleri de siyahi kişinin üzerine çıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü.'NEFES ALAMIYORUM?Görüntülerde, siyahi kişinin gözaltına alındığı sırada, defalarca 'Nefes alamıyorum' diye bağırdığı dikkat çekti. Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd'un da son sözleri, 'Nefes alamıyorum' olmuştu. 'ORANTISIZ GÜÇ KULLANMAKTAN GÖZALTINA ALINDI?

Polis memuru Tyler Timberlake, gözaltı sırasında orantısız güç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaklaşık 8 yıldır polis olan Timberlake'in hüküm giymesi durumunda 36 aya kadar hapis cezası alması bekleniyor. Öte yandan, orada bulunan diğer polis memurlarının da görevden uzaklaştırıldığı ve olaya ilişkin idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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