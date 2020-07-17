25 kilometre polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı
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25 kilometre polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü 25 kilometrelik kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı.

25 kilometre polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı
17.07.2020 01:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 01:16

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü 25 kilometrelik kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Hekimköy Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri 01 BLN 90 hafif ticari araca 'dur' ikazında bulundu. Dur ikazına uymayan araç sürücüsü Arda K. (19) polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 25 kilometre boyunca polisten kaçan Arda K., Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri, Arda K.'ın ehliyetsiz olduğunu kaçtığını belirledi. Arda K.'ya, trafikte makas atma, kırmızı ışık ihlali, dur ikazına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 277 TL para cezası kesti.

Öte yandan, araç şirket üzerine kayıtlı olduğu için, şirkete 2 bin 473 TL ceza kesilirken araçta emniyetin otoparkına çekildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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