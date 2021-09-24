23 Eylül 2021 Haberleri
23 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra sevenleriyle buluştu! Yoğun ilgi dikkat çekti
- ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
- Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum futbolu bıraksaydı, duvar ustası olacaktı
- İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da
- Pereira, futbolcularının hatasına basın toplantısında dikkat çekti: Geri çekilince 2. golü yeme ihtimaliniz artıyor
- MHP'den ihraç edilen Atila Kaya, zehir zemberek sözlerle partiyi bombaladı! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur
- Koronavirüse karşı iksir bulduğunu iddia eden ünlü büyücü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu
- Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti
- İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı
- Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu
- ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir
- Bülent Korkmaz, Alanyaspor'u şaha kaldırdı! Akdeniz ekibi, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
- Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu
- Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceğine dair yaptığı paylaşımına açıklık getirdi
- Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti
- Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın 5 hektarlık alanı küle çevirdi
- Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
- Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti
- AK Parti İl Başkan Yardımcısı koronadan öldü, babası acısına 1 gün dayanabildi
- Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu
- Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi
- Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook'u tehdit ettiği ortaya çıktı
- Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro
- Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti
- Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı
- Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi
- Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor
- Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var
- Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün
- 3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti
- Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı
- Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı
- Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti
- Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşkına çevirdi
- 'Kürt sorunu' polemiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
- Bolu'ya yılın ilk karı düştü
- Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı
- Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
#iOS15 güncellemesini nasıl buldunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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