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Seçil Erzan'ın Fatih Terim'den aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı

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Kamuoyunda "Yüksek Karlı Gizli Fon" olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.

Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmaktan yargılanan Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu arasında geçen konuşmalar da dava dosyasına girdi. Erzan'ın silinen fotoğrafların imajı alındı. Fatih Terim'i defterine 'F.T' ve 'HOCA' olarak kaydeden Erzan'ın deneyimli teknik adama 10 milyon dolar para ödeme yaptığı görüldü.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile aralarında geçen mesajlara da yer verildi.

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Seçil Erzan'ın Hakan Ateş'le yaptığı görüşme 2018 ve 2020 yıllarını arasında gerçekleşmiş. Erzan'ın eski sevgilisi Nuri Köşkdere ile yaptığı konuşmada, duyduğu pişmanlığı "İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti. Hayatlarını mahvettim" sözleriyle özetlemiş.

"ARDA'YA 2 MİLYON VEREBİLİR MİYİM?"

Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile 28 Şubat 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma şöyle:

Seçil Erzan: Mehmet Bey müsait misiniz?

Mehmet Aydoğdu: Merhaba. Dubai'deyim.

Seçil Erzan: Selam

Mehmet Aydoğdu: Toplantı. Buradan yaz.

Seçil Erzan: Amanın))) Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Fatih Hoca'yı ne yaptın. Arayacaktın?

Seçil Erzan: Bodrum'da gelince arayacağım. Bende yanına geçeceğim.

Mehmet Aydoğdu: Krediyi kullandırdın mı?

Seçil Erzan: Kullandırdım. Borcunu ödedi.

"YÜKSEK FAİZLE VERCEM DEME, CESUR OL"

Mehmet Aydoğdu: Haber vermedin. Arda'yı verebiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Kredilere onaylatabiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Şermin hanıma söyleyemiyorum. Ona sor dediler.

Mehmet Aydoğdu: Söyle. Yüksek faizle vercem deme. Cesur ol.

Seçil Erzan: Yok hemen hayır der. Net

Mehmet Aydoğdu: Perşembe konuşuruz. Yarın dönüyorum.

FATİH TERİM'İN VERDİĞİ VE ALDIĞI PARALARIN KAYDI

Telefondaki fotoğraflar incelendiğinde dava konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen fotoğraflar olduğu ve daha sonra bu fotoğrafların bir çoğunun Seçil Erzan'ın telefonundan silindiği görülmüş, alınan imaj yardımı ile silinen fotoğraflar geri getirildi. Fotoğraflar incelendiğinde ajanda üzerinde "ATİLLA", "ALİ", "NUR", "NAZLI", "HOCA", "F.T", "UMUT" "TANIN", "MERVE", "HÜSEYiN", "MOCG", "NURAY", "ENİŞTE", "TEYZE", "DERAS", "SÜLEYMAN", "ERKAN" gibi ibareler yazdığı ve ibarelerin yanında alınan ve verilen paraların notlarının tutulduğu görüldü.

Erzan'ın 'F.T' ve 'HOCA' diye kod verdiği kişiden alınan ve verilen para şöyle kaydedilmiş:

Hocam: 9 Mayıs 2.000.000 TL ödendi Umut geldi aldı,Hoca: 10 mio usd ->Ocak 28 Kasım 6.950 usd F.T=> 1.000.000 TL + (F.T'ye 1 mart 1.505 ödendi) 2000 ödendi => 1.800 mociden geldi 25 şubatta 1 mio Hocaya verdim. 800 kaldı, (Hocaya 2 mio TL+70.000 usd 9 mayıs ödendi)

7 NİSAN MESAJLARI: ŞİMDİ HOCAYI ARIYORUM

Seçil Erzan'ın ortadan kaybolduğu tarih olan 7 Nisan'da Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak ve Ayhan Akman'ın Erzan'a attığı son mesajlar da dava dosyasına girdi. Bahçekapılı'nın Erzan'a attığı son mesajda, "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum" derken, Emre Çolak, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu. Şaka mı yapıyorsun ya" mesajı atmış. Ayhan Akman ise, "Ben artık bu işi soracağım. Aramayı düşünmüyor musun?" dediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (6)

ARSLANOĞLU Hakan:

Seçil Erzan Merkez Bankası başkanlığına getirilirse, Türkiye'nin Ekonomisi kesinlikle düzelir.

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Yunus Deliorman :

faizci denyolar

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erge_nekon:

Faizden alınanları mağdur olanlara dagitirlarsa durum düzelir,herkes ana parasını almış olur

4
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Barış Yesildağ:

Eskiden alın terimle kazanırdım şimdi fatih terimle

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Tokatçı filmini hiç mi izlemediniz :)))

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Tamer Çakır:

adam çok kızdı yunanista na gitti hakkını yediniz ne var yani herkes götürüyor bir bu adamımı buldunuz laf edecek

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