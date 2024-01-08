Fatih Terim 2 haftada ligin ayarlarıyla oynadı! Yunanistan'ın yeni lideri Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi'nin 17. haftasında Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, Panetolikos'u 2-1 yendi. Yeşil beyazlılar, PAOK'un Aris'e kaybetmesiyle ligde liderliğe yükseldi.
Yunanistan takımı Panathinaikos'un başına geçen deneyimli antrenör Fatih Terim iki maçından da galip ayrıldı.
TERİM'İN TAKIMI RAHAT KAZANDI
Dün akşam Stadio Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda Panetolikos'u ağırlayan Panathinaikos, rakibini 2-1 mağlup etti. Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar atarken, konuk takımın tek golü 90+2. dakikada Levan Shengelia'dan geldi.
LİDERLİĞE YÜKSELDİLER
Gecenin diğer maçında ise PAOK deplasmanda Aris Saloniki'ye 2-1 mağlup olarak 8 hafta sonra mağlup oldu ve 38 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.