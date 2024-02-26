Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar! Fatih Terim'in Panathinaikos'u ligin sonuncusuna diş geçiremedi

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile kozlarını paylaştı.

ARAO KENDİ KALESİNE ATTI

Ev sahibi Panathinaios, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Fatih Terim'in takımında Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart göre r ek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Kifisia, 68. dakikada Willian Arao'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.

PANATHINAIKOS 3. SIRADA

Sahasında 1 puana razı olan Terim'in takımı, bu sonucun ardından ligde 52 puanla 3. sırada kaldı. AEK 55 puanla zirvede yer alırken, PAOK 54 puanla 2. sırada haftayı kapattı.