A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Başakşehir'i ziyaret etti

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'i ziyaret etti.

Başakşehir Fatih Terim Futbol Kompleksi'nde gerçekleşen ziyarette Montella, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve idari direktör Murat Yaman ile bir araya geldi. Atan ve Yaman ile kulüp ve Türk futbolu hakkında bilgi alışverişi yapan Montella, daha sonra tesisleri gezdi ve oyuncularla selamlaştı. İtalyan teknik adam, Başakşehir'in yeni inşa edilen akademi binasını ve akademi tarafından kullanılan antrenman sahalarını da inceledi. Akademide forma giyen genç futbolcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Montella, ziyaretin anısına kendileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Akademi gezisinin ardından A Takım idmanını izleyen Montella'ya, idari direktör Murat Yaman tarafından üzerinde adının yazılığı olduğu 34 ve 9 numaralı Başakşehir formaları hediye edildi.

Montella'nın ziyaretinde A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.