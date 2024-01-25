Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçını kaybetti

Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, sahasında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

PANA ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

Stadio Apostolos Nikolaidis'te oynanan maçı Atromitos 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Angielski ve 42. dakikada Jubitana kaydetti. Pana'nın tek golü 11. dakikada Cantalapiedra attı.

PENALTI KAÇTI

Panathianikos'ta Ioannidis, 90. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Panathinaikos'ta Samet Akaydin maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

TERİM İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Fatih Terim, Panathinaikos başında ilk kez mağlup oldu. Terim, 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Mücadelenin rövanşı 31 Ocak'ta oynanacak.