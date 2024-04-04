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Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Beşiktaş maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Başakşehir- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Başakşehir- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Başakşehir- Beşiktaş maçı hakemi kim? Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-04-2024 BAŞAKŞEHİR VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir-Beşiktaş Maçı, 04 Nisan Perşembe günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Beşiktaş Maçı, saat 20:30 başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Trendyol Süper Lig Başakşehir Beşiktaş Gündem Yaşam Spor Haberler

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