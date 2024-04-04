Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Başakşehir- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Başakşehir- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Başakşehir- Beşiktaş maçı hakemi kim? Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir- Beşiktaş maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
04-04-2024 BAŞAKŞEHİR VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Başakşehir-Beşiktaş Maçı, 04 Nisan Perşembe günü oynanacak.
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir-Beşiktaş Maçı, saat 20:30 başlayacak.
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Başakşehir ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.