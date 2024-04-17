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Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! Panathinaikos bonservisini almaya hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'ye Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin'dan sevindiren bir haber geldi. Yunan basınında Panathinaikos'un Samet'in bonservisini almayı düşündüğüne dair haberler yer alıyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında transfer edilen Samet Akaydin, bu sezonun ikinci yarısında satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralanmıştı. Samet'ten Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi. Yunan basınından Panathinaikos'un Samet'in bonservisini almayı düşündüğüne dair haberler geliyor.

BONSERVİSİNİ ALMAYA HAZIRLANIYORLAR

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin ile ilgili gelecek planı netleşiyor. Yunanistan basınında yer alan haberlerde Panathinaikos'un Samet Akaydin'in kalıcı transferini düşündüğü aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Deneyimli stoperin play-off'larda harika bir performans ortaya koyduğu vurgulanan haberlerde Panathinaikos'un Fenerbahçe ile masaya oturacağı kaydedildi. Samet Akaydin için "Son maçlarda savunmada adeta bir kayaya dönüştü" ifadeleri kullanılırken, oyuncunun performansıyla kalıcı transferi hak ettiği dile getirildi. Milli stoperin 4 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

13 MAÇTA GÖREV YAPTI

Samet Akaydin, devre arasında katıldığı yeşil-beyazlı kulüpte 13 maçtı. Bu karşılaşmalarda 919 dakika süre alan Samet, herhangi bir gol ya da asist üretemedi. 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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