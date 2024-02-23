Alanya İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş ve Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti

Alanya İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Panathinaikos'un Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.

Alanya İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'i, kulüp ofisinde ziyaret etti. Ziyarette Tokuş ve Hamzaoğlu, Terim'e Yunan ekibinde başarılar diledi.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, son olarak geçtiğimiz günlerde oynanan Yunanistan Kupası mücadelesinde PAOK'u eleyerek finale yükselmişti. - ATİNA