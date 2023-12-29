Fatih Terim : Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum

"Büyük bir takımdaysanız bütün kupalara talip olmalısınız"

"Belhanda seçimini yaptı, Katar'a gidiyor diye biliyorum"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, "Büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Her şey çok çabuk gelişti. Atina'da olduğum için çok mutluyum" dedi.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın ardından da tecrübeli teknik adam için Atina Ulusal Galeri'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Atina'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Her şey çok çabuk gelişti. Atina'da olduğum için çok mutluyum. Sayın başkan ile İstanbul'da çok kısa süre beraber olduk. Yeni hedefler, ufuklar için beraber büyük bir aile olarak, yeni başarılar, hikayeler yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR TAKIMDAYSANIZ BÜTÜN KUPALARA TALİP OLMALISINIZ"

Büyük takımların boy gösterdiği bütün kupalara talip olması gerektiğini belirten Terim, "Önceki görev yapan hocamıza bana iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim. Ancak futbol böyle bir şey. Zaman zaman ayrılıklar, zaman zaman beraberlikler olabiliyor. Şahsım ile ilgili söylediği güzel şeyler için teşekkür ederim. Kendisine de başarılar dilerim. Onun bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için ki daha ilerisi lig şampiyonluğu, var gücümüzle çalışacağız. Şampiyonlar Ligi müziğini de Panathinaikos stadında dinlemeyi ümit ediyorum. Herkesin bir oyun felsefesi, anlayışı var. Bu kadar kısa dönem içinde hem oyuncuları tanıyacağız hem eskiyi izleyeceğiz hem de yeni alışkanlıkları bir arada tutmak çok kolay değil ama yapmaya çalışacağız. Zaten hemen maçımız var. Benim şöyle bir felsefem var. Eğer büyük bir takımdaysanız bütün kupalara talip olmalısınız. Kazanır ya da kaybedersiniz ama bütün kupalara takip olmalısınız. Kendi oyun anlayışımız aşılamaya çalışacağım. Baskıya yönelik, temponun yüksek olduğu, pasın ve oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun oynatmaya çalışacağım. Benim oyun anlayışımı zaten biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BELHANDA SEÇİMİNİ YAPTI, KATAR'A GİDİYOR DİYE BİLİYORUM"

Eski oyuncusu Belhanda ve Trabzonspor'dan Bakasetas'ı transfer edecekleri yönünde çıkan haberlere açıklık getiren tecrübeli teknik adam, "1 Ocak itibariyle resmi transfer dönemi başlıyor. Sportif direktörümüz ile beraber bu konuları konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz bir şey olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda yarar var. Doğruyu biz söyleriz. Konuşuyoruz ama şu anda herhangi bir kararımız yok. Bunun tek bir sebebi var. Mevcut takımımı görmeden herhangi bir karar vermek istemiyorum. Çünkü; ben oyuncularıma güveniyorum. Ben geleli daha 3 gün oldu. Kimi istemeyebilirim ki, bu çok mantıklı değil. Bütün bilgileri sportif direktörümüzden alıyorum. Bir yere ihtiyacımız olursa ki iki stoperimizin sakat olduğunu unutmayalım. Takım içinden yapabilirsem, farklı mevkilere kazandırmışlıklarımız vardır. Böyle olursa gerek kalmaz. Transferin memleketi olmaz. Kendi ülkemizden de her taraftan da doğru insanı almak için uğraşabiliriz. Türkiye ya da başka bir yer değil. Belhanda çok önemli, ciddi, büyük oyunculardan bir tanesidir. Seçimini yaptı, Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ben kendi takımıma bakmak istiyorum. Sonrasında rapor vereceğim" şeklinde konuştu.