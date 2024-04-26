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Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı ve son oynanan AEK maçında yaptığı hatayla gündem olan Samet Akaydın hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yunan ekibi, beklentileri karşılayamayan savunma oyuncusunun 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu karara göre Akaydın, Fenerbahçe'ye geri dönecek. 30 yaşındaki Akaydın'ın Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un AEK'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta skandal bir hataya imza atan Samet Akaydın hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Yunan takımına kiraladığı Samet Akaydin için Yunanistan devinden karar çıktı. Samet Akaydin'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi.

Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydin Fenerbahçe'ye geri dönüyor

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYACAKLAR

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Samet Akaydın yaptığı hata ile takımının başını yakmıştı;

Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Samet Akaydın Panathinakos Fatih Terim Yunanistan Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

DEMOKRAT:

FBli topçuların hepsi böyle zaten! Hakemler yardım etmese kümeye giderler. Fenev ağlama :)

25
31
yanıtYanıtla
Kemal Demir:

Ofsaytimsi bir yorum

yanıt7
yanıt4
Tandogan Dogan:

eyvah eyvah

3
1
yanıtYanıtla
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