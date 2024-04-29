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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. İki teknik adam Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Montella, Panathinaikos'un antrenmanını takip ederek eski oyuncuları Samet Akaydın, Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile sohbet etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam, Fatih Terim ile Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüşme gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti

MONTELLA, ESKİ OYUNCULARIYLA SOHBET ETTİ

Panathinaikos'un antrenmanını izleyen Montella, Yunan ekibinde forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ın yanı sıra Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti. Montella, antrenmanın ardından Terim ve ekibiyle yemek yedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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