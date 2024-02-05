Zirve yarışı sürüyor! Fatih Terim'in takımı Olympiakos'u rahat yendi
Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u 2-0 yenerek zirve yarşını sürdürdü.
Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos kozlarını paylaştı.
RAKAT KAZANDILAR
Mücadeleyi 2-0 kazanan Panathinaikos'a 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff attı.
ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak. 21. haftanın ardından Yunanistan'da oluşan puan durumunda ilk 4 şöyle sıralandı;
- 1- PAOK (50)
- 2- AEK (48)
- 3- Panathinaikos (47)
- 4- Olympiakos (41)