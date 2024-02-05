Üye Girişi
Haberler

Zirve yarışı sürüyor! Fatih Terim'in takımı Olympiakos'u rahat yendi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u 2-0 yenerek zirve yarşını sürdürdü.

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos kozlarını paylaştı.

RAKAT KAZANDILAR

Mücadeleyi 2-0 kazanan Panathinaikos'a 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff attı.

ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak. 21. haftanın ardından Yunanistan'da oluşan puan durumunda ilk 4 şöyle sıralandı;

  • 1- PAOK (50)
  • 2- AEK (48)
  • 3- Panathinaikos (47)
  • 4- Olympiakos (41)
Kaynak: Haberler.com / Spor

Olympiakos FC Panathinakos Fatih Terim Spor Haberler

Bakmadan Geçme

6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi? 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli? BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-9 ŞUBAT YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır
1000

Yorumlar (2)

Mister Delpiero:

ALLAH KERİM, FATİH TERİM

1
1
yanıtYanıtla
Anonim:

Tamam

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title