Panathinaikos Fatih Terim ile devam edecek mi? Fatih Terim Türkiye'ye dönecek mi?

Yunan devi Panathinaikos ile şampiyonluk mücadelesi veren teknik direktör Fatih Terim'in takımdaki geleceği netlik kazandı. Yeşil-beyazlı kulüp, sonuç ne olursa olsun Terim ile yola devam etme kararı aldı. Peki, Panathinaikos Fatih Terim ile devam edecek mi? Fatih Terim, Türkiye'ye dönecek mi?

PANATHINAIKOS FATİH TERİM İLE DEVAM EDECEK Mİ?

Başarılı teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği ve gelecek sezon planlamasına başladığı öğrenildi. Terim, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun yoluna Yunan ekibiyle devam edecek.

FATİH TERİM TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Tecrübeli teknik adam, yeni sezon için kamp yerini belirledi ve Avusturya'da karar kılındı. Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için arayışlara da başlandı.

Yunanistan Süper Ligi'inde şampiyonluk turu devam ediyor. AEK, 69 puanla zirvede yer alırken, Terim'in öğrencileri de 68 puanla takibini sürdürüyor. 1 maç eksiği bulunan PAOK ise topladığı 67 puanla 3. sırada bulunuyor.