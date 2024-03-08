Mahkeme başkanı, Arda ve Emre'ye açık açık sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın ilk kez beyanı alındı.

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı. Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki sıfatıyla dinlenirken Selçuk İnan'ın duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

"BANKAYA FATİH TERİM İLE GİTMEMİZİN SEBEBİ BİZE HAMİLİK YAPMASI İÇİNDİ"

Mahkeme başkanı, futbolculara, "Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?" sorusunu yöneltti. Soru üzerine Emre Belözoğlu, "Bankaya Fatih Terim ile gitmemizin sebebi bize hamilik yapması içindi. Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık." ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA BÜYÜĞÜMÜZDÜR"

Olayın ortaya çıkmasının ardından bankaya neden Fatih Terim ile gittiği sorulan Arda Turan ise, "Fatih Hoca büyüğümüzdür, hamimizdir. Böyle bir durum olduğunda bu durumu konuşmak için onunla gittim, Hakan Ateş ile olan ilişkisinden ötürü." dedi.

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3'üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi. Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

ERZAN HAKKINDA 252 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor. İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.