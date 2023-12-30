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Yunan basınında Fatih Terim için skandal manşet: Kuzu postunda kurt

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un basına geçen Fatih Terim için Yunan gazetelerinden birinde "Kuzu postunda kurt" manşeti atıldı. Haberin detayında ise "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" sorusu yöneltildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmasının ardından Atina'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında ılımlı mesajlar verse de Yunan basını olayı Türk düşmanlığı üzerinden farklı noktalara taşımaya gayret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Terim Yunanistan Spor Dünya Haberler

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