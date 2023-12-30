Yunan basınında Fatih Terim için skandal manşet: Kuzu postunda kurt

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmasının ardından Atina'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında ılımlı mesajlar verse de Yunan basını olayı Türk düşmanlığı üzerinden farklı noktalara taşımaya gayret ediyor.