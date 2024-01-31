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Fatih Terim'in Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

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Fatih Terim'in Panathinaikos'u, ilk maçta 2-1 yenildiği Atromitos'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

TUR SON ANDA GELDİ

Peristeriou Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 35. dakikada Ruben Perez ve 90+5'te Filip Mladenovic'ten geldi.

RAKİP BEKLENİYOR

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Panathinaikos bu sonuçla birlikte turu geçti ve yarı finale yükselen taraf oldu. Panathinaikos, yarı finalde PAOK-Panserraikos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Fatih Terim'in Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Yunanistan Spor Dünya Haberler

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