Fatih Terim'in Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı
Fatih Terim'in Panathinaikos'u, ilk maçta 2-1 yenildiği Atromitos'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Yunanistan Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
TUR SON ANDA GELDİ
Peristeriou Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 35. dakikada Ruben Perez ve 90+5'te Filip Mladenovic'ten geldi.
RAKİP BEKLENİYOR
İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Panathinaikos bu sonuçla birlikte turu geçti ve yarı finale yükselen taraf oldu. Panathinaikos, yarı finalde PAOK-Panserraikos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.