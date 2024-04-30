Fatih Terim geri mi dönüyor? Panathinaikos, Fatih Terim ile yolları ayırdı mı?

Yunanistan takımı Panathinaikos'un sezon sonunda teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıracağı iddia edildi. Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos da Aris yenilgisi sonrası Terim'i göndermeye sıcak bakıyor. Peki, Fatih Terim geri mi dönüyor? Panathinaikos, Fatih Terim ile yolları ayırdı mı?

FATİH TERİM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yunanistan basınında yer alan haberlerde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un Fatih Terim'le ilgili kararını değiştirdiği ve deneyimli teknik adamla yolların ayrılacağı bildirildi. Sport24'ün haberine göre, Fatih Terim ile Panathinaikos'un ilişiği kesiliyor.

PANATHINAIKOS FATİH TERİM İLE YOLLARI AYIRIYOR MU?

Haberde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un AEK yenilgisinden sonra dahi Fatih Terim'le yola devam etme düşüncesinde olduğu belirtildi. Hatta ikilinin gelecek sezonun planlaması için bir araya geldiği aktarıldı. Öte yandan Aris yenilgisi ve sonrasında yaşananlar başkanın fikrini değiştirmesine sebep oldu.

Haberde Fatih Terim'in soyunma odasındaki herkesin güvenini kaybettiği vurgulandı. Kulüpte bazı isimlerin 15 Mayıs'taki PAOK maçı öncesi Fatih Terim'in gönderilmesini talep ettiği ancak bunun pek mümkün görünmediği aktarıldı.