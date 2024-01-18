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Fatih Terim'in Panathinaikos'u penaltılarla saf dışı bıraktı

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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile eşleşti.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Olympiakos'u penaltılarda 7-6'lık skorla saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi. Panathinaikos, çeyrek finalde futbolculuk döneminde Galatasaray'da da oynayan Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile eşleşti.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda normal süresi 0-0 biten maçta Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Böylece Terim, Yunan ekibinin başında çıktığı 5. resmi müsabakada da mağlup olmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Panathinaikos ile ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken, Yunanistan Kupası'nda ise 1 maçta berabere kaldı, 1 müsabakayı da penaltılarla kazandı.

Çeyrek finalde rakip Atromitos

Fatih Terimli Panathinaikos'un, kupada çeyrek finaldeki rakibi Atromitos Athens oldu. Atromitos'u 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Galatasaray forması giyen Sasa Ilic çalıştırıyor.

Ilic, Yunanistan Ligi ve kupada çıktığı 13 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik alırken, mağlup olmadı.

Eski Galatasaraylıların karşı karşıya geleceği Yunanistan Kupası çeyrek final mücadelesinin tarihi ve saati daha sonra açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Yunanistan Fatih Futbol Spor Güncel Haberler

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