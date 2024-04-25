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Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok

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Yunan ekibi Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri AEK maçının ardından hakem kararlarını eleştirdi. Terim, "Kaliteli bir hakemle oynamadık. Eğer penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Para verip hakem getirmeye gerek yok" dedi.

Yunanistan takımı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri AEK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"PENALTI VERİLSE OYUNA GİREBİLİRDİK"

Mücadelenin hakemini ve kararlarını eleştiren Terim, "Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık. Bu tabii ki AEK'nin maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık, onlara yeterli alan verdik, merkezde yeterince top kaybettik. Maç içinde skoru tersine çevirebileceğimizi düşünmüyordum. İyi oynayamadık" ifadelerini kullandı.

"PARA VERİP HAKEM GETİRMEYE GEREK YOK"

Yabancı hakeme değinen Terim, "Şimdi siz bize soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen be umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi. Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Bu kadar bariz penaltıyı vermeyecekse, Fransa'dan para harcayıp hakem getirmeye gerek yok" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Yunanistan Spor Haberler

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Yorumlar (1)

SMMM:

ORASI TÜRKİYE DEĞİL TERİM EFENDİ.AĞLAMA.

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