Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımın başında rekorlar kırmaya devam ediyor.

SERİ 20 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü 20 maçlık seri ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu. Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.