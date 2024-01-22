Boşuna 'İmparator' demiyoruz! Yunan taraftar Fatih Terim'i vücuduna kazıttı

Yunanistan takımı Panathinaikos'a imza attığı günden beri 6 maça çıkan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim'e duyulan sevgi giderek artıyor. Bir Panathinaikos taraftarı bacağına tecrübeli teknik adamın dövmesini yaptırdı.

BACAĞINA TERİM'İN DÖVMESİNİ KAZITTI

Yeni takımına geldiği günden beri adından söz ettiren Terim, taraftarlardan büyük ilgi görüyor. Bir Panathinaikos taraftarı tecrübeli teknik adamın dövmesini bacağına yaptırdı.

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Yeşil-beyazlılarla toplamda 6 maça çıkan Terim, söz konusu mücadelelerde 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Başarılı teknik adamın karnesi göz doldurmaya devam ediyor.