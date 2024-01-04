Muhabirler şaştı kaldı! Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Fatih Terim maç sonuna damga vurdu

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan ekibiyle çıktığı ilk sınavını PAS Giannina'yı 2-0 mağlup ederek verdi. Deneyimli çalıştırıcı, mücadelenin sonunda ise İtalyanca röportaj verdi.

TAKIMI RAHAT KAZANDI

Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.

İTALYANCA RÖPORTAJ VERDİ

Yeni takımıyla ilk maçında galibiyet alan deneyimli teknik adam maç sonuna da damga vurdu. Röportajını İtalyanca veren Terim, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı. Çok az birlikte çalıştık ama önemli bir 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı. Biz de güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var ama şunu fark ettim birbirlerine çok yakınlar. 14 yıldır şampiyonluk kazanamadığımızın farkındalar ve çok çalışmaları gerektiğini biliyorlar. Çalışıyorlar ve ben de mutluyum" dedi.