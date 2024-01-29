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Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı

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Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, tıpkı kendileri gibi zirveye oynayan PAOK deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken Fatih Terim ile PAOK Teknik Direktör Razvan Lucescu arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliği güvenlik güçleri zor ayırırken Terim'in o anlarda hayli sinirlendiği görüldü.

Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi kazandı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

PAOK, mücadelenin 56. dakikasında Kiril Despodov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.

TERİM VE RAVZAN LUCESCU BİRBİRİNE GİRDİ, POLİS ZOR AYIRDI

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ve PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu arasında gerginlik anlar yaşanırken, Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü. İki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginliği polis zor yatıştırdı.

Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı

Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı

Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı

Fatih Terim ile Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! Polis zor ayırdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Fatih Terim Paok Spor Haberler

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